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Bergama Belediyespor'da Yoldaş gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor'da Yoldaş gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Formül Erbaaspor'a iç sahada öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran düşme hattındaki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş'la yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Formül Erbaaspor'a iç sahada öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran düşme hattındaki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş'la yollar ayrıldı. Grupta 8 haftada 6 puan toplayabilen 16'ncı sıradaki kırmızı-lacivertlilerde yeni teknik adam bulunana kadar takımı Antrenör Soner Keleş'in çalıştıracağı öğrenildi.


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