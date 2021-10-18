Bergama Belediyespor'da Yoldaş gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Formül Erbaaspor'a iç sahada öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran düşme hattındaki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş'la yollar ayrıldı. Grupta 8 haftada 6 puan toplayabilen 16'ncı sıradaki kırmızı-lacivertlilerde yeni teknik adam bulunana kadar takımı Antrenör Soner Keleş'in çalıştıracağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri