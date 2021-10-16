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Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor maçının ardından

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynadıkları ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynadıkları ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, Eyüpspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Bugüne kadar iyi performans sergileyen bir takımla oynadık. İçinde farklı duyguların yaşandığı bir maç oldu. Maça çok iyi başladık ve 18. dakikada golü bulduk. Ancak golün santrasında uzaktan gelen topta savunamadığımız bir gol yedik. İlk yarının sonlarına doğru yaptırdığımız basit penaltı sonucunda devreye 2-1 geride gittik. İkinci yarıda dominant oynayan, hücum ederken savunma güvenliğini elden bırakmayan ve pozisyonlara giren bir Ümraniyespor vardı. 75. dakikadakinin haricinde girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

Futbolcularının sergilediği performanstan memnun olduğunu aktaran Uçar, "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak kazandığımız ama skor olarak maalesef kazanamadığımız bir maç oldu. Eyüpspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da güçlü bir takımla oynadıklarını dile getirerek, "Ümraniyespor bizden biraz daha iyi oynadı. Top daha fazla onlarda kaldı. Biz savunmayı iyi yapıp, geçiş oyunlarıyla pozisyon ve gol bulmak istiyorduk. Nitekim ilk yarıda bunu da başarabildik. Ancak sonraki süreçte geriye biraz fazla yaslandık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Sekiz haftada sadece bir gol yemiş lider bir takımdan deplasmanda puan almak önemli. Bu bir puanın ileride işimize çok yarayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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