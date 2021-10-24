Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Elmas (xx), Cem Özbay (xx)

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya namağlup lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu deplasmanında 2-0 kazanarak koltuğunu korudu. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 31'inci ve 45+4'üncü dakikada Onur kaydetti. Ümraniyespor bu sonuçla 24 puana yükselirken, Altınordu ise 10 puan kaldı.

70'inci dakikada Ümraniyespor tehlikeli geldi. Onur'un pasında Vrsajevic'in çektiği şutta kaleci Ali Emre topa son anda müdahale etti.

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