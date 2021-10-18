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Bellona Kayseri, lige mağlubiyetle başladı

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Bellona Kayseri, lige mağlubiyetle başladı

Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Yenişehir Belediyespor'a mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Yenişehir Belediyespor'a mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı. Sahasında Yenişehir Belediyespor'u konuk eden Sarı Kırmızılılar rakibine 10 sayı farkla mağlup oldu. Maçın ilk yarısını 33-41 geride tamamlayan sarı kırmızılı ekip rakibine 75-85'lik sonuçla yenildi.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Antalya 07 Basketbol takımına konuk olacak. - KAYSERİ

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