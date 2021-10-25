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Bellona Kayseri ikinci mağlubiyetini aldı

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Bellona Kayseri ikinci mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon oynadığı ilk iki maçını da kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol bu sezon oynadığı ilk iki maçını da kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da 2021-2022 sezonuna kötü başladı. Ligde geride kalan 2. hafta sonunda oynadığı 2 maçtan da salondan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar 2 puan aldı. Ligde 11. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, bu hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçını kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ilk iki maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve Antalya 07 Basketbol takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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