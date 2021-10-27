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Bellona Kayseri Basketbol'un rakibi Neve David Ramla

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Bellona Kayseri Basketbol'un rakibi Neve David Ramla

Bellona Kayseri Basketbol, bugün evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımını konuk edecek.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, bugün evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımını konuk edecek.

FIBA EuroCup Women D Grubu 3. maçlar ile heyecan devam edecek. Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol üçüncü maçında evinde Neve David Ramla takımı ile karşı karşıya gelecek. Neve David Ramla maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. D Grubunda 2. maç sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol bugün Neve David Ramla müsabakasını kazanarak ikinci galibiyetini almak istiyor.

Bugün Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Neve David Ramla müsabakası saat 17.45'de başlayacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol'un rakibi Neve David Ramla

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