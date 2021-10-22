Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women D Grubunda ilk galibiyetini aldı.

EuroCup Women D Grubunda ikinci maçında evinde Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol galip gelen taraf oldu. Salondan 71-63'lük sonuçla ayrılan sarı kırmızılılar, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. İlk maçta bir diğer Türk temsilcisi Nesibe Aydın'a deplasmanda 84-57 kaybeden sarı kırmızılılar ikinci maçını kazanarak moral buldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımı gruptaki üçüncü maçını 27 Ekim Çarşamba günü sahasında İsrail ekibi Neve David Ramla takımına karşı oynayacak. - KAYSERİ

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