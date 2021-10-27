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Belediye Başkanı Özcan'dan Boluspor Kulübü'ne ziyaret

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Belediye Başkanı Özcan'dan Boluspor Kulübü'ne ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübü'nü ziyaret etti.

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Beypiliç Boluspor tesislerini ziyaret eden Özcan'ı, kulüp başkanı Abdullah Abat karşıladı. Başkan Özcan, Abat'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra 30 Ekim'de deplasmanda oynanacak Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya gelen Özcan, teknik direktör Reha Erginer ve futbolcularla sohbet etti.

Özcan, ziyaret sonunda yönetim, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Özcan'dan Boluspor Kulübü'ne ziyaret

Belediye Başkanı Özcan'dan Boluspor Kulübü'ne ziyaret

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri
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