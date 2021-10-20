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BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 10.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 10.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-Beyazlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.

BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı ter antrenmanın ardından özel uçakla Samsun'a geçerek kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

BB Erzurumspor'un Samsunspor mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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