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BB Erzurumspor'da kondisyon ağırlıklı idman

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor'da kondisyon ağırlıklı idman

TFF 1. Lig'in 9.haftasında sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan B.B. Erzurumspor, milli maç arası ile verilen üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig'in 9.haftasında sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan B.B. Erzurumspor, milli maç arası ile verilen üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mavi-Beyazlılar, milli arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri nezaretinde güne kondisyon çalışması yaparak başladı. Günü iki ayrı antrenman çalışması yaparak tamamlayan mavi beyazlılar 17 Ekim 2021 Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda saat 16.00 Altınordu takımını konuk edecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da kondisyon ağırlıklı idman

BB Erzurumspor'da kondisyon ağırlıklı idman

BB Erzurumspor'da kondisyon ağırlıklı idman

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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