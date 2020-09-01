SPOR BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş Önümüzdeki süreç Türk futbolu için zor olacak BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önümüzdeki süreç Türk futbolu için zor olacakErcan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ /ANKARA, (DHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yeni sezonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Zaten futbol kulüplerinin çok ciddi ekonomik problemleri var.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önümüzdeki süreç Türk futbolu için zor olacak

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yeni sezonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Zaten futbol kulüplerinin çok ciddi ekonomik problemleri var. Bu önümüzdeki sürecin Türk futbolu için zor olacağını söyleyebilirim. İnşallah biz Erzurumspor olarak bu sıkıntılı süreci en doğru şekilde yönetir ve bu sıkıntılı süreci lehimize çeviririz" dedi.

Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Hüseyin Üneş, "Biliyorsunuz yakın zamanda lige çıkmıştık, çok dramatik bir şekilde düştük. Allah'a şükür şehrimizin enerjisi, gücü, değerli büyüklerimizin bize gösterdiği hedef ve mücadelemiz, Allah'a şükür ediyoruz, büyük Erzurumspor bizi mahcup etmedi ve düştüğümüz sezon tekrar Süper Lig'e çıktık. Tabii birçok zorlukla mücadele ettik sezon içerisinde. Sezona başlarken, şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e geri döneceğiz, demiştik. Bu kadar zorluk içerisinde Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık. Ligi ikinci bitirerek şampiyon olduk. Pandemi sürecinde kampüsümüz 15 gün kapandı. Birçok futbolcumuzda maalesef pozitif vaka görüldü. Bunların travmasını bir an önce üstümüzden atıp lige tutunduk ve pandemiden sonraki süreçte, öncesine göre çok daha iyi bir başarı sergileyerek Süper Lig'e geri döndük" diye konuştu.

Hedeflerinin ligi ilk 10 içinde tamamlamak olduğunu ve bu yönde transfer çalışmaları yaptıklarını aktaran Başkan Üneş, "Biz bütün hazırlıklarımızı bir daha geri dönmemek üzere, aynı üzüntüleri bir daha yaşamamak üzere, Süper Lig'de daha önemli işlere imza atmak için yapıyoruz. İnşallah en doğru kadroyu kurup, bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlayıp sonrasında daha önemli başarılar elde etmek için takımımızı taşıyacağız. Biliyorsunuz bu sezon pandemiden dolayı takım düşürülmedi. Fazladan 100 futbolcuya daha ihtiyaç doğdu Süper Lig'de. Böyle de olunca mevcut takımlar kendi kadrolarını korudular. Ligde fazla takım olmasından dolayı transfer listesinde olan futbolculara çok talep geldi. Dolayısıyla yeni çıkan takımlar başta olmak üzere, yurt dışından futbolcu araştırmaya başladılar, biz de dahil olmak üzere. Biz hem içerinden hem dışarıdan transfer yaptık. Önceliğimiz yerli oyunculardı ama çok fazla alternatif olmadığı için futbol takımları yurt dışına yöneldi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ EKONOMİK PROBLEMLER VAR"

Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili ise Üneş, şunları kaydetti:

"Futbol kulüplerinin çok ciddi ekonomik problemleri var. Bu önümüzdeki sürecin Türk futbolu için zor olacağını söyleyebilirim. İnşallah biz Erzurumspor olarak bu sıkıntılı süreci en doğru şekilde yönetir ve bu sıkıntılı süreci lehimize çeviririz. İzleyenlere keyif veren, ligde ilk 10 içerisinde olmak için mücadele eden, göze hoş gelen bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. O yönde de olumlu sonuçlar inşallah alır, taraftar ve camiamızı mutlu ederiz."

Kaynak: DHA