Bayram Yalçınkaya yeniden Triatlon Federasyonu başkanı seçildi

ANKARA (DHA) - Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Bayram Yalçınkaya seçildi.

Federasyonun 5'inci olağan ve mali genel kurulu Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda 144 delegenin oyunu alan Bayram Yalçınkaya, yeniden başkan oldu. Diğer aday Ahmet Melih Işıkçı 9 oyda kaldı.

Divan başkanlığını Murat Cengiz'in yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri