SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan
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SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan

SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdanRamazan SARIKAYALI KUMLUCA,(DHA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, Pandemi sürecimiz biraz daha azalırsa yüzde 50 gibi bir seyirci olacak.

SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA,(DHA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, Pandemi sürecimiz biraz daha azalırsa yüzde 50 gibi bir seyirci olacak. Seyirci bizim olmazsa olmazlarımızdan dedi.

Pandemi kuralları çerçevesinde 1,5 yıllık aranın ardından 22- 23 Mayıs tarihlerinde ilk defa seyircisiz olarak düzenlenen Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu'ya Kumluca Belediyesi tarafından tam altın ödül verildi. Hocası Kemal Yılmaz ile belediyeye gelen Kırkpınar başpehlivanı da olan Orhan Okulu, burada belediye başkanı Mustafa Köleoğlu ve gazetecilerle sohbet etti. Ardından Başkan Mustafa Köleoğlu, Orhan Okulu'ya tam altın takdim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Türkiye'deki güreşlerin ilk meşalesinin Kumluca'dan yakıldığını söyledi.

2021 yılında kemeri Antalya'ya, Kumluca'ya getirmek istediğini belirten Başpehlivan Orhan Okulu, 1,5 yıl aradan sonra tekrar sahalara döndük. İlk güreşimizi Kumluca er meydanımızda gerçekleştirdik. Tabii ki her belediyeden teklif vardı. 2 ay önce Muratpaşa Belediye Başkanımız bize teklif göndermişti. Profesyonellik gereği orayla anlaştık. Memleketim Kumluca'dayım. Kumluca'da antrenman yapıyoruz. Kendi salonlarımızda antrenman yapıyoruz. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman destekledi. 2015 yılında da beraberdik. Şimdi de yolumuza beraber devam ediyoruz. 2021 yılında kemeri Antalya'ya, Kumluca'ya getirmek istiyorum ifadelerini kullandı.

SEYİRCİ BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ

Kırkpınar güreşleri hakkında da konuşan Başpehlivan Orhan Okulu, Formumun zirvesindeyim diyebilirim. Bu şekilde çalıştık. Zaten 25 günlük bir Korkuteli yaylasında kamp sürecimiz geçecek. İnşallah orada biraz daha performansımın üstüne koyacağım. Orada daha iyi hazırlanarak Kırkpınar'a gitmek istiyorum. Yetkililerimiz 'güreşler yüzde 50 gibi seyircili olabilir' dedi. Pandemi sürecimiz biraz daha azalırsa yüzde 50 gibi bir seyirci olacak. Seyirci bizim olmazsa olmazlarımızdan. Kumluca güreşlerinde seyircinin pek de etkisi olmadı. Güreşlerimiz çok güzel oldu diye konuştu.

SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan
SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan
SPOR Başpehlivan Orhan Okulu Seyirci olmazsa olmazlarımızdan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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