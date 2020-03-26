SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı - Spor
Koronavirüs, basketbol, Spor

SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı

Koronavirüs salgını basketbolu da etkilerken liglerin ertelenmesinin ardından sporcular Berkan Durmaz, Chris Jones, Gerald Robinson ve Perry Jones'tan 'Evde kalın' mesajı geldi.

26.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:21
SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı

Koronavirüs salgını basketbolu da etkilerken liglerin ertelenmesinin ardından sporcular Berkan Durmaz, Chris Jones, Gerald Robinson ve Perry Jones'tan 'Evde kalın' mesajı geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğine yönelik açıklamasının ardından, yerli oyuncular evde çalışmalarını sürdürürken, bazı yabancı oyuncular ise istekleri doğrultusunda ülkelerine döndü. Basketbolcuların yaptığı açıklamalarda ise ortak nokta 'Evde kal' çağrısı oldu.TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarılı genç oyuncusu Berkan Durmaz, özellikle de genç nesile seslenerek 'Koronavirüs salgınından dolayı liglerimiz ertelendi. Bu dönemde özellikle gençlerin yapması gereken en büyük şeylerden bir tanesi evde kalmak ve hastalığın yayılma hızını düşürmek çünkü koronavirüsünün en büyük özelliğinden bir tanesi, hızla yayılması. Bunu sağlamak bizim elimizde. Evde boş vaktimizde neler yapabiliriz Ben mesela ailemle güzel vakit geçirip, puzzle yapıyorum. Çok keyifli geçiyor ve spor yapmaktan vazgeçmiyorum. Evde egsersizlerimi yapıyorum uzun süre hareketsiz kaldığınızda vücudunuzun spora ihtiyacı var. Siz de sporla kalın, sağlıkla kalın, evde kalın' dedi.Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nda ise yabancı oyuncuların istekleri doğrultusunda ülkelerine dönmelerine izin verilirken; Perry Jones, Gerald Robinson ve Chris Jones, 'Evde kal' çağrısında bulundu.BURSASPOR'UN YABANCILARINDAN MESAJ VARGerald Robinson, yeşil beyazlı camiaya seslenerek, 'Maalesef şu anki şartlardan dolayı herkes güvenle evde kalarak sağlığını korumalı. Sezon şimdilik durduruldu ve ülkeme dönüyorum. Fakat devam etmesi halinde geri geleceğim ve sezonu tamamlamayı bekliyorum. Evde kal' ifadelerini kullanırken, Perry Jones da 'Tüm sezon bana gösterdiğiniz destek ve özellikle beni Türkiye'ye kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef dünyada bazı gelişmeler yaşanıyor, bazı önlemler almam gerekiyor özellikle kendim ve sevdiklerim için. Umarım her şey kontrol altına alınır buraya geri dönerim. Hep beraber döner ve başladığımız işi bitirebiliriz o zamana kadar görüşürüz. Evde kal' mesajını paylaştı.

Bir diğer isim Chris Jones da, destekleri için taraftarlarına teşekkür ederek 'Umarım bu sezonu bir şekilde tamamlayabiliriz, seve seve dönmeye hazırım ama şu an kendimin ve ailemin sağlığını öncelikte tutmak zorundayım. Sizi çok özleyeceğim, umarım sezona devam edebiliriz. Evde kalın' açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak Spor
Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak
'Oyuncular evde neler yapıyor?' sorusuna Sergen'den güldüren cevap Spor
"Oyuncular evde neler yapıyor?" sorusuna Sergen'den güldüren cevap
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun Spor
Babel'in paylaşımı tepki çekti: Sen de yatarak kazanıyorsun
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Güzel spiker, 'Korkuyorum' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sıla Cem Yılmaz Seda Sayan Olga Kurylenko
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Servet Yazıcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Wuhan Polis İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: SPOR Basketbolculardan 'Evde kalın' çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 15:07:08. #1.14#
title