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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 2. maçında Sırp temsilcisi Partizan NIS'e 85-59 yenildi.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 2. maçında Sırp temsilcisi Partizan NIS'e 85-59 yenildi.

Ev sahibi ekip, başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-12, ilk yarısını da 41-34 önde kapadı.

Son 10 dakikaya girilirken farkı 23 sayıya (64-41) çıkaran Partizan NIS, sahadan 85-59 galip ayrıldı.

Türk Telekom gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Partizan NIS ise 2'de 2 yaptı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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