Basketbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Toplu sonuç

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftası yapılan 3 maçla devam etti.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beysu Konyaspor Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-74

Manisa Büyükşehir Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 78-54

OGM Ormanspor- Akhisar Belediye Basketbol: 73-68

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

 Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi

Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi

 Fenerbahçe yıldızlarını Konya'da kaybetti! 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi

Fenerbahçe yıldızlarını Konya'da kaybetti! 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title