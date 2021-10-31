Basketbol: Toplu sonuç
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftası yapılan 3 maçla devam etti.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beysu Konyaspor Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-74
Manisa Büyükşehir Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 78-54
OGM Ormanspor- Akhisar Belediye Basketbol: 73-68
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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