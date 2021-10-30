Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo

Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçta 37 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, ligde 7. haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Okobo, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 84-70 yendikleri karşılaşmada 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynayarak galibiyette başrolü oynamıştı. 24 yaşındaki basketbolcu, LDLC ASVEL formasıyla kariyerinin en skorer performansına bu maçta ulaşmıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title