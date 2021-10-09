Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia

CSKA Moskova'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

CSKA Moskova'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Shengelia, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Shengelia, 100-96 galip ayrıldıkları Anadolu Efes deplasmanında 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz İrem Derici İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:20:20. #1.17#