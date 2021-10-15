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Basketbol: THY Avrupa Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Mediolanum ForumHakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ilija Belosevic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin)AX Armani Exchange Milan: Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman...

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk ( Ukrayna ), Ilija Belosevic ( Sırbistan ), Leandro Lezcano ( Arjantin )

AX Armani Exchange Milan : Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11

Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman 12, Micic 17, Petrusev 10, Beaubois 3, Tolga Geçim 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Pleiss, Dunston 5

1. periyot: 16-21

Devre: 42-36

3. periyot: 63-49

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4'te 4 yaptı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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