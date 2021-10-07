Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: THY Avrupa Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: OAKA AltionHakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)Panathinaikos OPAP: Macon 13, White 12, Floyd 8, Papapetrou 14, Sant-roos 6, Perry 9, Nedovic 20, Evans 7, Papagiannis 2, Kaselakis, MantzoukasFenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok, Pierre...

Salon: OAKA Altion

Hakemler: Miguel Angel Perez ( İspanya ), Gytis Vilius ( Litvanya ), Milos Koljensic ( Karadağ )

Panathinaikos OPAP: Macon 13, White 12, Floyd 8, Papapetrou 14, Sant-roos 6, Perry 9, Nedovic 20, Evans 7, Papagiannis 2, Kaselakis, Mantzoukas

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok, Pierre 10, Booker 14, Vesely 18, Polonara 9, de Colo 16, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu, Barthel, Şehmus Hazer

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-67

Beş faulle çıkanlar: 39.50 Guduric, 39.58 Booker (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibine 91-87 yenildi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini, Yunan ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 21-20 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-45 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken üçüncü çeyreği de 67-64 üstün bitiren Fenerbahçe Beko, bitime 40 saniye kala skoru 82-87 yaptı. Nedovic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3'e (84-87) indiren Yunan ekibi, bitime 10 saniye kala Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonucunda Macon ile serbest atıştan iki sayı daha üretti. Panathinaikos OPAP'ın devamındaki hücumda bitime 2 saniye kala bu kez Booker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi. Panathinaikos OPAP, son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha buldu ve maçtan 91-87 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:20:15. #1.11#