Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde beşinci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları oynayacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

15.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

24 Ekim Pazar:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Beşiktaş Icrypex (90. Yıl)

15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (Enka)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Safiport (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Botaş (Servet Tazegül)

16.30 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

24 Ekim Pazar:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)

Yarın:

14.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Fethiye Belediyespor (Antalya)

24 Ekim Pazar:

14.00 Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Akhisar Belediye)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

25 Ekim Pazartesi:

18.00 Mamak Belediyesi-Sigortam.Net (Mamak Belediyesi)