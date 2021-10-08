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Basketbol: Haftanın programı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (Enka)

15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker)

10 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)

15.30 Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (90. Yıl)

18.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Samsunspor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

10 Ekim Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Muradiye)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Budo Gemlik (Altındağ Atatürk)

17.30 Antalya Güneşi-Beysu Konyaspor Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

11 Ekim Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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