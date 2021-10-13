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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımını 89-85 mağlup etti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımını 89-85 mağlup etti.

E Grubu mücadelesinde ilk çeyreği 27-17 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 52-44 üstün gitti.

Ev sahibi takımın son çeyreğe girerken farkı 1 sayıya kadar (68-67) düşürdüğü karşılaşmadan Galatasaray Nef 89-85 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynayan DeVaughn Akoon-Purcell, maçın en skorer ismi oldu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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