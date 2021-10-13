Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Marius Ciulin (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Marek Kukelcik (Slovakya)Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsirma, Taylor 4, MBaye 5, Mitcell 4, Colson 18, Blackmon 8, Mahir Agva, Can Korkmaz 10, Semih Erden 17, Burak Yıldızlı, Roll 14Arged BM...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Pınar Karşıyaka : Yunus Sonsirma, Taylor 4, MBaye 5, Mitcell 4, Colson 18, Blackmon 8, Mahir Agva, Can Korkmaz 10, Semih Erden 17, Burak Yıldızlı, Roll 14

Arged BM Stal: Palmer 21, Drechsel 12, Simmons 20, Young 9, Kulig 5, Florence 4, Andersson 6, Wadowski, Mokros

1. periyot: 14-24

Devre: 37-51

3. periyot: 54-58

5 faulle çıkan: 39.58 Simmons (Arged BM Stal)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Polonya temsilcisi Arged BM Stal'ı 80-77 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya temsilcisi ilk 8 dakikada farkı 10 sayıya (8-19) kadar çıkardı. Arged BM Stal iyi oyununu koruyarak, ilk periyodun sonunda da farkı 10 sayıda tutmasını bildi: 14-24.

İkinci periyotta da çember dışından iyi atışlar yapan Polonya temsilcisi, ikinci periyodun son 2 dakikasında farkı 11 sayıya (35-46) çıkardı. Arged BM Stal ikinci periyotta son saniyelerde bulduğu basketle soyunma odasına 14 farkla girdi: 37-51.

Taraftarının desteğiyle devre dönüşü iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, 3. periyodun son dakikasında farkı 2 sayıya (54-56) kadar düşürdü. Polonya temsilcisi ise periyodun sonunda bulduğu 2 sayıyla periyodu 4 sayı farkla tamamladı: 54-58.

Son periyotta iyi savunma yapan Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 4 dakika kala (68-68) beraberliği yakaladı. Semih Erden'in iyi oyunuyla son 2 dakikada ilk defa öne geçen (72-70) Pınar Karşıyaka, son saniyelerde bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (78-72) çıkarmasını bildi. Arged BM Stal son 10 saniyede farkı 1 sayıya (78-77) indirdi. Pınar Karşıyaka son saniyede faul çizgisinden bulduğu 2 sayıyla maçı 80-77 kazandı.

AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Namaz Vakitleri Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Demir Çelik Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:57:06. #1.11#