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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Galatasaray Nef: Dee Bost 13, Kravish 10, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5ERA Nymburk: Rivers...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Calatrava ( İspanya ), Luis Castillo (İspanya), Beniamino Manuel Attard ( İtalya )

Galatasaray Nef: Dee Bost 13, Kravish 10, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5

ERA Nymburk: Rivers 10, Benda 4, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6

1. Periyot: 23-26

Devre: 52-48

3. Periyot: 75-67

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu 26-23 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef soyunma odasına 52-48 önde gitti.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Nef, Trimble ve Purcell'ın skorer performansıyla üçüncü periyodunu 75-67 önde tamamladığı maçtan 101-85 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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