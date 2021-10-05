Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.
BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri