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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.

BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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