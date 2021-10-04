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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 82-74 yenildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 82-74 yenildi.

İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynanan karşılaşmada, çekişmeli geçen ilk periyot 21-20 Hereda San Pablo Burgos üstünlüğü ile geçerken ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-43 üstün girdi.

Üçüncü periyot sonunda durumu eşitlemesine rağmen son periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Hereda San Pablo Burgos, karşılaşmadan 82-74 galip ayrıldı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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