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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımına 71-59 yenildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımına 71-59 yenildi.

Pavello Fontajau Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili performans ortaya koyan Spar Girona, devre arasına 38-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte tekrar skora ortak olan Fenerbahçe Safiport, final periyoduna 49-45 önde girdi. Son çeyrekte hücumda büyük üstünlük kuran Spar Girona, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Spar Girona ikinci galibiyetini aldı, sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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