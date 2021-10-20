Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Elena Chernova (Rusya), Sonia Teixeira (Portekiz), Diana Lapanovic (Slovenya)Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra AlbayrakArka...
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Elena Chernova ( Rusya ), Sonia Teixeira ( Portekiz ), Diana Lapanovic ( Slovenya )
Galatasaray : Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra Albayrak
Arka Gdynia: Bertsch 7, Gustafson 26, Kastanek 2, Kunek 16, Lundquist, Bernies 7, Begic 2, Podgorna
1 Periyot: 28-21
Devre: 35-37
3. Periyot: 52-43
Beş faulle çıkan: 38.25 Krajisnik (Galatasaray)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 71-60 yendi.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri