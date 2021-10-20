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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Elena Chernova (Rusya), Sonia Teixeira (Portekiz), Diana Lapanovic (Slovenya)Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra AlbayrakArka...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Elena Chernova ( Rusya ), Sonia Teixeira ( Portekiz ), Diana Lapanovic ( Slovenya )

Galatasaray : Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra Albayrak

Arka Gdynia: Bertsch 7, Gustafson 26, Kastanek 2, Kunek 16, Lundquist, Bernies 7, Begic 2, Podgorna

1 Periyot: 28-21

Devre: 35-37

3. Periyot: 52-43

Beş faulle çıkan: 38.25 Krajisnik (Galatasaray)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 71-60 yendi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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