Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Macar kulübü NKA Universitas PEAC'a 78-66 yenildi.
AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Macar kulübü NKA Universitas PEAC'a 78-66 yenildi.
Ev sahibi ekip, Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16 önde bitirdi ancak soyunma odasına Nesibe Aydın'ın 36-35 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrek sonunda yeniden öne geçen (56-55) NKA Universitas PEAC, mücadeleyi de 78-66 kazandı.
NKA Universitas PEAC'tan Marshall, 19 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
Nesibe Aydın, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşarken, NKA Universitas PEAC ise ikinci galibiyetini elde etti.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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