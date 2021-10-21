Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 62-47 yenildi.
ELAZIĞ (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 62-47 yenildi.
Sfantu Gheorghe şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-11 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 30-24 üstün gitti.
İkinci devrede Elazığ İl Özel İdare'nin skora ortak olmasına izin vermeyen ACS Sepsi-SIC, üçüncü periyodunu 43-37 önde geçtiği mücadeleden 62-47 galip ayrıldı.
Grupta ACS Sepsi-SIC ilk galibiyetini alırken Elazığ İl Özel İdare ilk mağlubiyetini yaşadı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri