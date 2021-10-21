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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 62-47 yenildi.

ELAZIĞ (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 62-47 yenildi.

Sfantu Gheorghe şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-11 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 30-24 üstün gitti.

İkinci devrede Elazığ İl Özel İdare'nin skora ortak olmasına izin vermeyen ACS Sepsi-SIC, üçüncü periyodunu 43-37 önde geçtiği mücadeleden 62-47 galip ayrıldı.

Grupta ACS Sepsi-SIC ilk galibiyetini alırken Elazığ İl Özel İdare ilk mağlubiyetini yaşadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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