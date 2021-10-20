Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Hatayspor, deplasmanda Polonya'nın Polkowice takımına 83-72 yenildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Hatayspor, deplasmanda Polonya'nın Polkowice takımına 83-72 yenildi.
Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren Hatayspor, devre arasına da 40-38 üstün gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Polkowice, üçüncü periyodunu 68-52 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-72 galip ayrıldı.
Polkowice'nin ikide iki yaptığı grupta Hatayspor ilk yenilgisini yaşadı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri