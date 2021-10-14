Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yendi.
F Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan OGM Ormanspor, soyunma odasına da 38-27 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son periyoda 64-50 önde giren konuk ekip, salondan 76-74 galip ayrıldı.
OGM Ormansporlu Danielle Marie Robinson, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri