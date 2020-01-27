: Spor basketbol erkekler türkiye kupası'nın isim sponsoru belli oldu

27.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:58

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru belli oldu

Hidayet Türkoğlu: "Hedefimiz spor kültürünü ve basketbol sevgisini ülkemizin her yerinde sağlamak"

Hüseyin Ütebay: "Üst düzey organizasyonlara sponsor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İstanbul,(DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu ve Solgar Vitamin arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru belli oldu.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Solgar Türkiye CEO'su ve Kurucu Ortağı Hüseyin Ütebay ve kupada yer alacak 8 takımın temsilcileri katıldı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: "HEDEFİMİZ SPOR KÜLTÜRÜNÜ VE BASKETBOL SEVGİSİNİ ÜLKEMİZİN HER YERİNDE SAĞLAMAK"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu törendeki konuşmasına, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Türkiye Kupası'nda bu sezon yeni formata geçileceğini hatırlatan Türkoğlu, "Keyifli ve heyecan dolu bir sezon yaşatıyorlar. Bu sene yeni bir format ile gerçekleştireceğimiz erkekler basketbol Türkiye Kupası'nın isim sponsorluğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu heyecana isimlerini veren Solgar Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Göreve gelmeden önce ligde 5 maç ekrana geliyorken ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm maçlar ekrana yansıyor. Tek başına bu gösterge bile Türk basketbolunun başarısını dünyanın kabul ettiğinin göstergesidir. Türk sporuna katkı sağlamak için çıktığımız bu yolda daha uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmayı ümit ediyorum. Hedefimiz; spor kültürünü ve basketbol sevgisini ülkemizin her yerinde sağlamaktır. Kupada mücadele edecek bütün takımlara iyi bir kura ve başarı diliyorum" dedi.

HÜSEYİN ÜTEBAY: "ÜST DÜZEY ORGANİZASYONLARA SPONSOR OLMAKTAN GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Hüseyin Ütebay ise "Türkiye ve dünyada bu tarz performans gerektiren spor yatırımlarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Üst düzey organizasyonlara sponsor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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