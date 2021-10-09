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Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası

Ankara'da düzenlenen basketbol turnuvası 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda şampiyon Nesibe Aydın oldu.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Basketbol turnuvası 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda şampiyon Nesibe Aydın oldu.

Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda yapılan turnuvada, günün ilk maçında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 95-50 yendi.

Turnuvanın son karşılaşmasında ise Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 62-60 mağlup etti.

Şampiyonluğa Nesibe Aydın ulaşırken, turnuvayı BOTAŞ ikinci, OGM Ormanspor üçüncü, Çankaya Üniversitesi dördüncü bitirdi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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