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Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası

Basketbolda Ankara'da düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları yapıldı.

ANKARA (AA) - Basketbolda Ankara'da düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları yapıldı.

Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 65-50 yendi.

Günün son maçında ise Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 57-49 mağlup etti.

Kupada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi karşılaşmaları oynanacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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