Basketbol: 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbolda Ankara'da düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları yapıldı.
ANKARA (AA) - Basketbolda Ankara'da düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları yapıldı.
Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 65-50 yendi.
Günün son maçında ise Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 57-49 mağlup etti.
Kupada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi karşılaşmaları oynanacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri