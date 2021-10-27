Basket Landes: 83-64

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü hafta maçında Basket Landes'i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 83-64 kazanarak 2'nci galibiyetini elde etti.

Galatasaray'da Steinberga 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Williams ve Krajisnik de 14 sayıyla mücadele etti. Konuk ekip Landes Basket'te ise Tolo 18 sayı kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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