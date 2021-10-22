Başkent takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda haftayı kayıpsız geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda haftayı kayıpsız geçti

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Başkent takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda haftayı kayıpsız geçti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ikinci maçlarını da kazandı.

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ikinci maçlarını da kazandı.

OGM Ormanspor, F Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 yendi.

OGM Ormanspor ilk hafta deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 mağlup etmişti.

Bir diğer başkent temsilcisi Nesibe Aydın ise D Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda İsrail ekibi Neve David Ramla karşısında 79-64 kazandı.

Nesibe Aydın, ilk hafta sahasında karşılaştığı bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 yenmişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Rusya'da buz gibi geceyi golüyle ısıtan Kerem Aktürkoğlu'dan Türkiye'ye mesaj var

Rusya'da buz gibi geceyi golüyle ısıtan Kerem Aktürkoğlu'dan Türkiye'ye mesaj var

 Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title