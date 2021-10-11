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Başkan Türkyılmaz: "Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Türkyılmaz:

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Amatör sporlar; çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, paylaşım ve kazanma azmini aşılayan önemli bir olgudur" dedi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Amatör sporlar; çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, paylaşım ve kazanma azmini aşılayan önemli bir olgudur" dedi.

Yahşihan Belediyesi tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Yeşilvadi Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında jimnastik, zumbakids, artistik jimnasti, ritmik ve aerobik jimnastik, kickboks ve bale gösterileri yapıldı. Her yaştan gencin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gelecek genç kuşağımızın, bedenen, ruhen, zihnen, fikren, ahlaken ve ilmen iyi yetiştirilmesinde en önemli unsurlarından biri de spordur. Sporun vücuda sağladığı faydalar, bütün dünyada tartışmasız kabul edilmekte ve insan hayatında vazgeçilmez yeri olduğuna inanılmaktadır. Amatör sporlar; çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, paylaşım ve kazanma azmini aşılayan önemli bir olgudur. Amatör Spor Haftasıyla bizler bu olgularla birlikte birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkyılmaz, "Her yaştan insanın spor yapmaya özendirilmesi yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturulmak amacıyla hayata geçirilen 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerini bizde Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizde destekledik. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın, gençlerimizin gelecek nesillerimizi düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için Yeşilvadi Mahallemizde çeşitli gösteriler düzenledik. Gösterilerde görev alan Dünyam Cimnastik ekibine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz: Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar

Başkan Türkyılmaz: Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar

Başkan Türkyılmaz: Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar

Başkan Türkyılmaz: Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar

Başkan Türkyılmaz: Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar

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Haber: Başkan Türkyılmaz: 'Amatör sporlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar' - Haberler Spor
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