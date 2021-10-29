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Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcespor Store'yi ziyaret ederek taraftarlara bilet hediye etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcespor Store'yi ziyaret ederek taraftarlara bilet hediye etti.

Pazar günü oynanacak olan Bitexsen Düzcespor - Kestelspor maçı öncesi Düzcespor Store'yi ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Özlü, burada Düzcespor'un Kırmızı Şimşekler taraftar gurubuyla karşılaştı. Bakan Özlü taraftarlara destek olmak amacıyla bilet hediye etti.

Özlü "Şampiyonluk yolunda ilerleyen şehrimizin takımı Düzcespor'u nerede olursa olsun destekleyen taraftar grubu Kırmızı Şimşekler'e bir destek de bizden olsun diye bu pazar oynanacak olan Kestelspor maçı için bilet hediye ettik" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet

Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet

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