Başkan Özgökçen: "Konyaspor futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir"

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yenmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, konyaspor'un futbol olarak daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçen, "Biz ligin başından itibaren Konyaspor'un seyir zevki yüksek oynayacağını belirtmiştik. Nitekim geriye dönük baktığımız 10 haftada taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan futbol takımı vardı. Bugün de bunu tekrar ettirmek istiyorduk. Geçen hafta bir seri başlatma arzumuz vardı. Bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi tabii ki sahamızda yenmek bizi son derece mutlu etti. İnşallah futbolumuzun üzerine güzel futbol koymak amacıyla mücadelemize devam edeceğiz. Tabii bu noktada da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah Konyaspor futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

"Biz mütevazı bir takımız"

Fatih Özgökçen, "Şu an tabii ileriye dönük bir şeyler diyemezsiniz ama maç maç baktığımız zaman özellikle geriye dönük baktığınız zaman, futbol kalitesi olarak biraz önce belirttiğim gibi Konyaspor güzel futbol oynuyor. Bunu başından beri söylüyoruz. Biz mütevazı bir takımız. Mütevazı takım gereklerini yerine getiriyoruz. Ama tabii ki bu noktada iyi futbol iyi skoru getirirse üst düzeyde yer almayı isteriz" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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