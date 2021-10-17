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Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 16 yaş altı basketbol takımlarındaki basketbolcularla bir araya geldi.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 16 yaş altı Basketbol takımlarındaki basketbolcularla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 16 yaş altındaki basketbol takımlarında oynayan basketbolcularla buluştu. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün; U10, U11, U12, U14 ve U16 takımları, Konya Basketbol Yaz Ligi'nde 3 birincilik ve 1 ikincilik elde ederek ilk yıllarında büyük başarı gösterdi. Başkan Altay, Konya'yı ve kulübümüzü başarıyla temsil eden genç basketbolcuları ziyaret etti. Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki buluşmada genç basketbolcularla sohbet ederek, onlarla kısa bir de maç yapan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak amatör branşları çok önemsediklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Çocukların takım oyununda gösterdiği yardımlaşma ve disiplinin takdire değer olduğunu kaydeden Başkan Altay, genç sporcuları, ailelerini, yöneticileri ve antrenörleri tebrik etti. - KONYA

Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu

Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu

Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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