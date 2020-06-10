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Spor basınına ilk testler yapıldı

Futbol müsabakalarında görev yapacak medya mensuplarının ilk korona virüs testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSTD) yapıldı.

Spor basınına ilk testler yapıldı
10.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:51

Futbol müsabakalarında görev yapacak medya mensuplarının ilk korona virüs testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSTD) yapıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında görevli 12 foto muhabiri, 10 muhabir ve 2 TSYD görevlisi, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından testten geçti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden gerçekleştirilen testlerin 1 gün sonra çıkacak sonuçlarına göre basın mensuplarının maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak. Testlerin geçerlilik süresi 4 gün olacak. Sonuçlar, maç günü saat 11.00'e kadar TSYD tarafından müsabakanın görevli doktoruna ulaştırılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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