Spor basınına ilk testler yapıldı
Futbol müsabakalarında görev yapacak medya mensuplarının ilk korona virüs testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSTD) yapıldı.
10.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:51
Futbol müsabakalarında görev yapacak medya mensuplarının ilk korona virüs testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSTD) yapıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında görevli 12 foto muhabiri, 10 muhabir ve 2 TSYD görevlisi, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından testten geçti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden gerçekleştirilen testlerin 1 gün sonra çıkacak sonuçlarına göre basın mensuplarının maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak. Testlerin geçerlilik süresi 4 gün olacak. Sonuçlar, maç günü saat 11.00'e kadar TSYD tarafından müsabakanın görevli doktoruna ulaştırılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA