Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak
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Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak

04.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:06

- Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak Malatya'da hayatlarını kaybeden spor medyasının emektarları Şenol Yalvaç ve Akif Çelin'in isimleri gönül verdikleri Yeni Malatyaspor'un stadında basın tribününe verildi.

- Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak

MALATYA - Malatya'da hayatlarını kaybeden spor medyasının emektarları Şenol Yalvaç ve Akif Çelin'in isimleri gönül verdikleri Yeni Malatyaspor'un stadında basın tribününe verildi.

Malatya spor camiasının sevilen iki ismi Şenol Yalvaç ve Akif Çelik'in ani ölümleri kentte basın camiasında derin üzüntüye neden olurken, Yeni Malatyaspor Kulübü, spor basınının iki emektar isminin yaşatılması için harekete geçti. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in talimatı ile Yalvaç ve Çelik'in isimleri her zaman maçları takip ettikleri Yeni Malatyaspor Stadı'ndaki basın tribününe verildi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteciler Şenol Yalvaç ve Akif Çelik'in isimlerinin artık statta yaşatılacağını söyleyerek, "Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz, geride kalanlarına başsağlığı diliyoruz. Akif Çelik ve Şenol Yalvaç kardeşlerimiz Malatyaspor'a büyük emekler verdiler. Malatya'mız çok değerli iki gazeteciyi kaybetti. İnşallah onların verdikleri emeklerin sürekli hatırlatılması adına böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Merhum Şenol Yalvaç'ın kuzeni olan gazeteci Bülent Yalvaç, "Akif Çelik ve Şenol Yalvaç'ın acıları halen yüreğimizde taze. Bu organizasyon bizleri mutlu etti. Her iki ismin de unutulmayacak olması bir nebze de olsa acılarımızı hafifletti. Yeni Malatyaspor Kulübü'ne gösterdiği bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akif Çelik'in oğlu Tayyip Çelik ise babasının tam bir Malatyaspor aşığı olduğunu belirterek, böyle bir düşünceden dolayı Kulüp Başkanı Gevrek ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Gazeteci Şenol Yalvaç 7 Kasım'da uzun süredir böbrek ve şeker rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, Akif Çelik ise yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle 30 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak
Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak
Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak
Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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