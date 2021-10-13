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Başarılı sporcular ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında 2021 yılında Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında 2021 yılında Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Akgöz, Şube Müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmalarının ardından 2021 yılında Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular sahneye davet edilerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Akgöz tarafından ödüllendirildi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - KAYSERİ

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

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