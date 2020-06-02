SPOR Başakşehir sabah çalışmasını tamamladı
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SPOR Başakşehir sabah çalışmasını tamamladı

SPOR Başakşehir sabah çalışmasını tamamladıİSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakeşhir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:55

SPOR Başakşehir sabah çalışmasını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakeşhir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Başakşehir sabah çalışmasını tamamladı

Kaynak: DHA

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