SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazırİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
11.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:55
SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk dakikası basına gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanının yapıldığı öğrenildi.
Turuncu lacivertli takım çalışmalarını tamamlayarak FC Kopenhag maçı için kampa girdi.
Kaynak: DHA