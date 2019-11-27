Spor başakşehir'in rakibi roma, istanbul'a geldi
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Spor başakşehir'in rakibi roma, istanbul'a geldi

SPOR Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldiİbrahim YILDIZ - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın konuk edeceği İtalya'nın Roma takımı, İstanbul'a geldi.

27.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:32
Spor başakşehir'in rakibi roma, istanbul'a geldi

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İbrahim YILDIZ - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın konuk edeceği 'nın Roma takımı, İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve bir oyuncusu, TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor başakşehir'in rakibi roma, istanbul'a geldi
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