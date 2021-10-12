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Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Orta-şut çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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