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Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.

Topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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